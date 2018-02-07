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07.02.2018 15:42 Тульский «Арсенал» на сборе в Турции уступил тбилисскому «Динамо» Вести-Тула





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Тульская команда провела поединок в смешанном составе - к боевому был приближен состав, игравший примерно с середины второго тайма. 13 февраля «Арсенал» завершит сбор контрольным матчем против белорусского «Торпедо-БелАЗа».



Как рассказал нападающий «Арсенала» Артём Дзюба, «постепенно начинаем включаться, набираем форму лучше и лучше. Тренировались всего три дня, поэтому пока всё тяжело, замедленно, не на высшем уровне, но на то и сборы, чтобы ко всему прийти постепенно».



Футболисты «Арсенала», продолжающие подготовку к весенней части чемпионата Премьер-лиги, на сборе в Турции провели второй контрольный матч. Со счётом 0:1 подопечные Миодрага Божовича уступили «Динамо» из Тбилиси. Единственный гол в этой встрече был забит во втором тайме на 63-е минуте - ворота Алексея Березина поразил Отар Китейшвили.Тульская команда провела поединок в смешанном составе - к боевому был приближен состав, игравший примерно с середины второго тайма. 13 февраля «Арсенал» завершит сбор контрольным матчем против белорусского «Торпедо-БелАЗа».Как рассказал нападающий «Арсенала» Артём Дзюба, «постепенно начинаем включаться, набираем форму лучше и лучше. Тренировались всего три дня, поэтому пока всё тяжело, замедленно, не на высшем уровне, но на то и сборы, чтобы ко всему прийти постепенно».





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