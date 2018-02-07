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07.02.2018 15:19 На пожаре в деревне Медвенка погибла пожилая женщина Вести-Тула





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Последняя - пожилая женщина - не смогла покинуть дом, так как по причине заболевания была лишена способности передвигаться. Предположительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.



Пожар, разыгравшийся сегодня около шести утра, унёс жизнь 74-летней женщины. Трагедия случилась в кирпичном доме, расположенном в деревне Медвенка Киреевского района. Установлено, что там проживали пятеро человек. Четверым из них удалось спастись.Последняя - пожилая женщина - не смогла покинуть дом, так как по причине заболевания была лишена способности передвигаться. Предположительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.

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