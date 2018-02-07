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07.02.2018 13:00 В Туле отреставрируют фасады старинных зданий Татьяна Голубова





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В прошлом году сотрудниками управления по административно-техническому надзору было снесено десять подобных зданий и всего два перестроено. Как рассказал заместитель начальника УАТН администрации Тулы Василий Ростовцев, «…создана рабочая группа. Разработаны меры по реконструкции десяти зданий, находящихся в муниципальной собственности».



Сложность в том, что существуют и такие случаи, когда у подобных памятников имеются собственники. Для них прописаны определенные обязательства: обеспечивать сохранность помещений и внешнего вида дома. Администрация тратить деньги на воссоздание строения, находящегося в частной собственности, из бюджета не имеет право. Выход только один – искать благотворителей, готовых помочь.



Тема на этой неделе обсуждалась на оперативном совещании в администрации города. «Мы должны сохранить памятники архитектуры. – Говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Мы ищем инвесторов «за рубль», которые обязуются сохранить и реставрировать здания».



Сохранение культурных объектов одно из приоритетных направлений в работе органов власти. На данном этапе работы планируются почти по ста подобным домам.

Проходя по улице Оборонной, далеко не каждый обратит внимание на потускневший, уже давно выцветший фасад. Резьба почти полностью стерлась, частично провалилась расписная крыша, разрушились и массивные рамы – визитные карточки зодчих и плотников прошлого века. Немудрено, что в этом ветхом, обвалившемся здании мало кто узнает памятник истории и культуры регионального значения.В прошлом году сотрудниками управления по административно-техническому надзору было снесено десять подобных зданий и всего два перестроено. Как рассказал заместитель начальника УАТН администрации Тулы Василий Ростовцев, «…создана рабочая группа. Разработаны меры по реконструкции десяти зданий, находящихся в муниципальной собственности».Сложность в том, что существуют и такие случаи, когда у подобных памятников имеются собственники. Для них прописаны определенные обязательства: обеспечивать сохранность помещений и внешнего вида дома. Администрация тратить деньги на воссоздание строения, находящегося в частной собственности, из бюджета не имеет право. Выход только один – искать благотворителей, готовых помочь.Тема на этой неделе обсуждалась на оперативном совещании в администрации города. «Мы должны сохранить памятники архитектуры. – Говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Мы ищем инвесторов «за рубль», которые обязуются сохранить и реставрировать здания».Сохранение культурных объектов одно из приоритетных направлений в работе органов власти. На данном этапе работы планируются почти по ста подобным домам.









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