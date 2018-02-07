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|07.02.2018 13:00 В Туле отреставрируют фасады старинных зданий
|Татьяна Голубова
Проходя по улице Оборонной, далеко не каждый обратит внимание на потускневший, уже давно выцветший фасад. Резьба почти полностью стерлась, частично провалилась расписная крыша, разрушились и массивные рамы – визитные карточки зодчих и плотников прошлого века. Немудрено, что в этом ветхом, обвалившемся здании мало кто узнает памятник истории и культуры регионального значения.
В прошлом году сотрудниками управления по административно-техническому надзору было снесено десять подобных зданий и всего два перестроено. Как рассказал заместитель начальника УАТН администрации Тулы Василий Ростовцев, «…создана рабочая группа. Разработаны меры по реконструкции десяти зданий, находящихся в муниципальной собственности».
Сложность в том, что существуют и такие случаи, когда у подобных памятников имеются собственники. Для них прописаны определенные обязательства: обеспечивать сохранность помещений и внешнего вида дома. Администрация тратить деньги на воссоздание строения, находящегося в частной собственности, из бюджета не имеет право. Выход только один – искать благотворителей, готовых помочь.
Тема на этой неделе обсуждалась на оперативном совещании в администрации города. «Мы должны сохранить памятники архитектуры. – Говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Мы ищем инвесторов «за рубль», которые обязуются сохранить и реставрировать здания».
Сохранение культурных объектов одно из приоритетных направлений в работе органов власти. На данном этапе работы планируются почти по ста подобным домам.
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