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07.02.2018 12:46 Тулу посетил легендарный хоккеист "Вести-Тула"





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Кстати, предки Владимира Юрзинова родом с Узловского района, детство он проводил у бабушки в деревне, играя в футбол. Сегодняшний облик региона и Тулы, а также уровень развития молодежного спорта и хоккея тренер оценил достаточно высоко.



О спорте и, в частности, подготовке хоккеистов состоялся разговор с губернатором области, Алексеем Дюминым. Владимир Юрзинов отметил, что «…в Тульской области созданы условия для развития хоккея. Это очень важно для того, чтобы учить молодежь».



По мнению губернатора Алексея Дюмина, география Тульской области позволяет привлекать молодых высококлассных специалистов для обучения юных спортсменов. Урегиона есть все возможности для развития этого вида спорта.

Легенда советского и российского хоккея в Туле. Накануне стартовал семинар заслуженного тренера России Владимира Юрзинова. В течение трех дней легендарный спортсмен будет проводить тренерские семинары для туляков.Кстати, предки Владимира Юрзинова родом с Узловского района, детство он проводил у бабушки в деревне, играя в футбол. Сегодняшний облик региона и Тулы, а также уровень развития молодежного спорта и хоккея тренер оценил достаточно высоко.О спорте и, в частности, подготовке хоккеистов состоялся разговор с губернатором области, Алексеем Дюминым. Владимир Юрзинов отметил, что «…в Тульской области созданы условия для развития хоккея. Это очень важно для того, чтобы учить молодежь».По мнению губернатора Алексея Дюмина, география Тульской области позволяет привлекать молодых высококлассных специалистов для обучения юных спортсменов. Урегиона есть все возможности для развития этого вида спорта.









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