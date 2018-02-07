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07.02.2018 11:26 Туляки завоевали путёвки в финал первенства России Александр Конов





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На счету Олеси Сергиени два «золота», «серебро» и две «бронзы», у Валерии Андросовой – три серебряных награды, в активе Данилы Липатова – «бронза», а Роман Латухин на трёх дистанциях входил в восьмёрку самых быстрых. Кроме того, в общем зачёте соревнований Олеся Сергиеня заняла первые места на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также в многоборье. Валерия Андросова в многоборье стала второй. Наставник наших конькобежцев Елена Прусова была отмечена как лучший тренер.







Тульские конькобежцы Олеся Сергиеня, Валерия Андросова, Данила Липатов и Роман Латухин завоевали путёвки на финал первенства России, которое с 21 по 25 февраля пройдёт в Коломне. С третьего этапа первенства ЦФО, который завершился в Иваново, наши спортсмены привезли 9 медалей.На счету Олеси Сергиени два «золота», «серебро» и две «бронзы», у Валерии Андросовой – три серебряных награды, в активе Данилы Липатова – «бронза», а Роман Латухин на трёх дистанциях входил в восьмёрку самых быстрых. Кроме того, в общем зачёте соревнований Олеся Сергиеня заняла первые места на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также в многоборье. Валерия Андросова в многоборье стала второй. Наставник наших конькобежцев Елена Прусова была отмечена как лучший тренер.

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