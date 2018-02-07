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НОВОСТИ | Общество



07.02.2018 11:14 В Тульских поликлиниках стартовал конкурс «Любимый доктор»
София Гафарова



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Теперь прямо на входе во всех поликлиниках и больницах области вы увидите ящик с яркой надписью «Любимый доктор». А в нем - мнение пациентов о том, какой врач – лучший. Процедура простая, анонимная - в анкете написать название учреждения и имя доктора, которому доверяете. Затем - оставить листок в урне голосования. Такое своеобразное спасибо.

Что прежде оценивают пациенты в работе доктора, так это профессионализм - как лечит. Но зачастую и доброе отношение может облегчить состояние больного, а значит, важны и отзывчивость, обходительность, милосердие. И именно путем народного голосования конкурс «Любимый доктор» позволит определить лучших специалистов, на кого стоит равняться. Так же поднять их авторитет, заинтересовать в результатах работы.

«Мы видим интерес докторов. В конце смены они стараются заглянуть в ящики, увидеть какие там фамилии. Это говорит о том, что врачам действительно важно мнение пациентов», - говорит главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина Ирина Рублевская.

Проголосовать можно до конца февраля. Победителей наградят в марте. Финалистов будет как минимум по одному от каждого из 133 учреждения области. На первом этапе определятся фавориты среди участковых врачей и педиатров, затем - лучшие доктора- специалисты и доктора стационара. Награды победителям - многообещающие. По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области, куратора конкурса «Любимы доктор» Владмира Грицаюка, «…это будут ценные призы и сертификаты».

Конкурс позволит определить не только лучшего из врачей, но и отразит активность, а значит и настроение людей. Это, по мнению министерства здравоохранения, станет отражением работы всего медучреждения. Не исключено, что дебют народного признания среди докторов продолжится выбором любимой медсестры, регистратора и других работников системы здравоохранения.
















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