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07.02.2018 10:57 Студенты ТулГУ предложили свои услуги по созданию единой транспортной стратегии "Вести-Тула"





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«Даже если мы примем какие-либо решения, то запустим их как пилотные варианты. И тем самым мы увидим, достигли ли мы оптимизации и улучшения качества передвижения в областном центре или нет. Если улучшения нет, то нужно запускать другой вариант», - отметил губернатор Алексей Дюмин.





Студенты Тульского государственного университета предложили свои услуги по созданию единой транспортной стратегии региона. По мнению губернатора, любые решения в этой отрасли следует принимать с учетом мнений и пожеланий граждан, после тщательного их обсуждения и детальной проработки.«Даже если мы примем какие-либо решения, то запустим их как пилотные варианты. И тем самым мы увидим, достигли ли мы оптимизации и улучшения качества передвижения в областном центре или нет. Если улучшения нет, то нужно запускать другой вариант», - отметил губернатор Алексей Дюмин.











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