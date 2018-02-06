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06.02.2018 20:08 На Едином портале госуслуг туляки могут выбрать удобный для голосования избирательный участок Вести-Тула





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18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Федерации, жители Тульской области также смогут проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту нахождения. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей любого удобного участка. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года.



Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице, либо выбрав в каталоге, на карточку услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», заполнить интерактивную форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК России, после автоматической проверки данных избирателя.



После этого в Личном кабинете заявителя станет доступна распечатываемая часть заявления, в которой содержится информация о выбранном участке для голосования. Распечатываемую часть заявления можно взять с собой в день голосования в бумажном формате или сохранить на мобильном устройстве.



Если по каким-либо причинам избиратель не может воспользоваться сервисом на Едином портале госуслуг, заявление также можно подать лично в пунктах приема заявлений - участковых и территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.



Требования к технической реализации процедуры подачи и обработки заявлений были определены Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на основании Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного Постановлением ЦИК России. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс».



Для услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» на Едином портале госуслуг были введены дополнительные факторы аутентификации пользователя при подаче заявления, а также проверка паспортных данных в информационных системах МВД. Также были разработаны дополнительные средства мониторинга качества прохождения запросов в ЦИК через каналы СМЭВ.



«Реализованная функциональность дает возможность большой группе избирателей: студентам, командировочным, отпускникам и тем, кто просто не имеет регистрации по месту проживания, воспользоваться своим конституционным правом проголосовать 18 марта на выборах Президента Российской Федерации, - отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком». – За первые 12 часов работы услуги через Единый портал госуслуг было подано в полтора раза больше заявлений, чем за весь период приема заявлений для волеизъявления по экстерриториальному принципу в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года».



С принятием поправок в федеральное законодательство в области избирательного права у граждан России появилась возможность выбрать для голосования любой удобный избирательный участок - по месту нахождения избирателя. Впервые этим правом воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года.18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Федерации, жители Тульской области также смогут проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту нахождения. Чтобы реализовать эту возможность, на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и в Мобильном приложении «Госуслуги» был внедрен сервис подачи онлайн заявления о включении в список избирателей любого удобного участка. Услугой можно воспользоваться только один раз с 31 января до 12 марта 2018 года.Для подачи заявления необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи, перейти, кликнув по баннеру на главной странице, либо выбрав в каталоге, на карточку услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», заполнить интерактивную форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК России, после автоматической проверки данных избирателя.После этого в Личном кабинете заявителя станет доступна распечатываемая часть заявления, в которой содержится информация о выбранном участке для голосования. Распечатываемую часть заявления можно взять с собой в день голосования в бумажном формате или сохранить на мобильном устройстве.Если по каким-либо причинам избиратель не может воспользоваться сервисом на Едином портале госуслуг, заявление также можно подать лично в пунктах приема заявлений - участковых и территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.Требования к технической реализации процедуры подачи и обработки заявлений были определены Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на основании Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного Постановлением ЦИК России. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТ Лабс».Для услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» на Едином портале госуслуг были введены дополнительные факторы аутентификации пользователя при подаче заявления, а также проверка паспортных данных в информационных системах МВД. Также были разработаны дополнительные средства мониторинга качества прохождения запросов в ЦИК через каналы СМЭВ.«Реализованная функциональность дает возможность большой группе избирателей: студентам, командировочным, отпускникам и тем, кто просто не имеет регистрации по месту проживания, воспользоваться своим конституционным правом проголосовать 18 марта на выборах Президента Российской Федерации, - отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком». – За первые 12 часов работы услуги через Единый портал госуслуг было подано в полтора раза больше заявлений, чем за весь период приема заявлений для волеизъявления по экстерриториальному принципу в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года».

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