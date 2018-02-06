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06.02.2018 19:33 В Туле к ЕГЭ начали готовить учителей информатики Вести-Тула





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Как рассказал председатель предметной комиссии по информатике и информационно-коммуникационным технологиям Николай Савин, «результаты анализа прошлых лет показали, что некоторые задачи ЕГЭ недостаточно хорошо разобраны, поэтому и результаты недостаточно хорошие. Департамент образования совместно с нашим университетом решили провести семинар, который покажет, стоит ли с учителями проводить курсы повышения квалификации. Участникам будут предложены тесты».



В Тульском государственном университете теперь готовят к ЕГЭ учителей. Сегодня прошел первый обучающий семинар по информатике для педагогов Тульской области. Они изучили результаты статистики экзаменов, разобрали задания, вызывающие наибольшие затруднения у обучающихся, получили методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет. В цикл подобных семинаров войдут пять предметов: математика, физика, обществознание, французский язык и информатика.Как рассказал председатель предметной комиссии по информатике и информационно-коммуникационным технологиям Николай Савин, «результаты анализа прошлых лет показали, что некоторые задачи ЕГЭ недостаточно хорошо разобраны, поэтому и результаты недостаточно хорошие. Департамент образования совместно с нашим университетом решили провести семинар, который покажет, стоит ли с учителями проводить курсы повышения квалификации. Участникам будут предложены тесты».





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