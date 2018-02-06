|
|
|
|06.02.2018 19:07 «Щегловский вал» оштрафовали за несоблюдение экологических требований
|Вести-Тула
На 200 тысяч рублей оштрафовано предприятие «Щегловский вал» за несоблюдение экологических требований. Именно этому предприятию, как выяснила природоохранная прокуратура, принадлежали отходы, обнаруженные 13 января 2018 года вблизи посёлка Новомедвенского.
В пластиковых канистрах и мешках находились жидкие гальванические отходы, гальванический шлам III класса опасности. Как было установлено, эти отходы в мае и декабре 2017 года были переданы ООО «Бренд» для перевозки и утилизации. Однако данная компания не имеет и никогда не имела лицензии на осуществление подобной деятельности.
Как сообщила тульский природоохранный прокурор Марина Ратникова, «по результатам проверки генеральному директору внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП. Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по Тульской области, в соответствии с постановлением которого «Щегловский вал» привлекли к административной ответственности с наложением штрафа 200 тысяч рублей».
|
|