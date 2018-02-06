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06.02.2018 19:07 «Щегловский вал» оштрафовали за несоблюдение экологических требований Вести-Тула





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В пластиковых канистрах и мешках находились жидкие гальванические отходы, гальванический шлам III класса опасности. Как было установлено, эти отходы в мае и декабре 2017 года были переданы ООО «Бренд» для перевозки и утилизации. Однако данная компания не имеет и никогда не имела лицензии на осуществление подобной деятельности.



Как сообщила тульский природоохранный прокурор Марина Ратникова, «по результатам проверки генеральному директору внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП. Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по Тульской области, в соответствии с постановлением которого «Щегловский вал» привлекли к административной ответственности с наложением штрафа 200 тысяч рублей».



На 200 тысяч рублей оштрафовано предприятие «Щегловский вал» за несоблюдение экологических требований. Именно этому предприятию, как выяснила природоохранная прокуратура, принадлежали отходы, обнаруженные 13 января 2018 года вблизи посёлка Новомедвенского.В пластиковых канистрах и мешках находились жидкие гальванические отходы, гальванический шлам III класса опасности. Как было установлено, эти отходы в мае и декабре 2017 года были переданы ООО «Бренд» для перевозки и утилизации. Однако данная компания не имеет и никогда не имела лицензии на осуществление подобной деятельности.Как сообщила тульский природоохранный прокурор Марина Ратникова, «по результатам проверки генеральному директору внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП. Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по Тульской области, в соответствии с постановлением которого «Щегловский вал» привлекли к административной ответственности с наложением штрафа 200 тысяч рублей».





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