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06.02.2018 18:54 Попечительский совет ТулГУ возглавит Алексей Дюмин Надежда Долгих





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По словам губернатора Алексея Дюмина, «этот проект сложный, многопрофильный, в него вовлечены наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, часть предприятий химической отрасли. Конечно, должна быть научная база, мощные научные монстры - МГУ им. Ломоносова и, конечно, наш опорный вуз ТулГУ».



В ТулГУ уже существуют оборудованные лаборатории, в которых студенты могут делать принципиально новые разработки. Причем индустриальные партнеры университета, которых сейчас не менее 20, будут принимать непосредственное участие в их создании и дальнейшей эксплуатации. Например, как сообщил ректор ТулГУ Михаил Грязев, «совместно с НПО «Сплав» в рамках регионального проекта «Тула – научный центр» планируется создать центр испытаний, настройки и калибровки высокоточных систем ориентации и навигации. Создается лаборатория по разработке и исследованию скрининговых биотехнических систем диагностики неврологических нарушений у детей».



В ТулГУ губернатор региона посмотрел, где студенты занимаются практической научной деятельностью и оценил оборудование, на котором молодые ученые и создают свои разработки.



Проекты, призванные сделать жизнь в регионе более комфортной, продемонстрировали сотрудники не одной кафедры опорного вуза. Например, рассказали о разработанной системе мониторинга выброса газов, в том числе метана, на свалках. Система позволит отследить степень их опасности и не допустить взрыва. Были и другие новшества.



«Какое-то предприятие сбрасывает сточные воды, анализ ее занимает пять суток. Прибор, разработанный нами, может это сделать за 10-15 минут», - рассказал доцент кафедры химии ТулГУ Вячеслав Арляпов.



Год образования и новых знаний обещает принести много изменений и повлиять на качество жизни туляков. И ТулГУ станет одним из основных драйверов социально-экономического развития региона.



Первое заседание попечительского совета прошло в стенах инновационно-технического центра ТулГУ. В его состав вошли 15 человек, среди которых руководители предприятий-партнёров университета и представители органов власти. Попечительский совет должен осуществлять связь науки и производства в регионе. Один из примеров - программа по созданию в особой экономической зоне «Узловая» Композитной долины - кластера по производству композитных материалов.По словам губернатора Алексея Дюмина, «этот проект сложный, многопрофильный, в него вовлечены наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, часть предприятий химической отрасли. Конечно, должна быть научная база, мощные научные монстры - МГУ им. Ломоносова и, конечно, наш опорный вуз ТулГУ».В ТулГУ уже существуют оборудованные лаборатории, в которых студенты могут делать принципиально новые разработки. Причем индустриальные партнеры университета, которых сейчас не менее 20, будут принимать непосредственное участие в их создании и дальнейшей эксплуатации. Например, как сообщил ректор ТулГУ Михаил Грязев, «совместно с НПО «Сплав» в рамках регионального проекта «Тула – научный центр» планируется создать центр испытаний, настройки и калибровки высокоточных систем ориентации и навигации. Создается лаборатория по разработке и исследованию скрининговых биотехнических систем диагностики неврологических нарушений у детей».В ТулГУ губернатор региона посмотрел, где студенты занимаются практической научной деятельностью и оценил оборудование, на котором молодые ученые и создают свои разработки.Проекты, призванные сделать жизнь в регионе более комфортной, продемонстрировали сотрудники не одной кафедры опорного вуза. Например, рассказали о разработанной системе мониторинга выброса газов, в том числе метана, на свалках. Система позволит отследить степень их опасности и не допустить взрыва. Были и другие новшества.«Какое-то предприятие сбрасывает сточные воды, анализ ее занимает пять суток. Прибор, разработанный нами, может это сделать за 10-15 минут», - рассказал доцент кафедры химии ТулГУ Вячеслав Арляпов.Год образования и новых знаний обещает принести много изменений и повлиять на качество жизни туляков. И ТулГУ станет одним из основных драйверов социально-экономического развития региона.





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