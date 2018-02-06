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06.02.2018 17:58 Тула примет центральный этап «Лыжни России» Вести-Тула





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Участник соревнования Денис Россихин, рассказал, что ему «посчастливилось принимать участие в «Лыжне России» не только в Туле, но и в центральном этапе, который проходит в Дмитровском районе – городе Яхроме Московской области. Я застал времена, когда мы бежали 50 километров по полям. Теперь мы с радостью принимаем центральный этап в нашей оружейной столице».



Тула готовится на один день стать лыжной столицей. В субботу 10 февраля 2018 года в Ясной Поляне состоится основной этап самой массовой лыжной гонки в стране – «Лыжня России». На старт выйдут порядка 7000 лыжников.Участник соревнования Денис Россихин, рассказал, что ему «посчастливилось принимать участие в «Лыжне России» не только в Туле, но и в центральном этапе, который проходит в Дмитровском районе – городе Яхроме Московской области. Я застал времена, когда мы бежали 50 километров по полям. Теперь мы с радостью принимаем центральный этап в нашей оружейной столице».







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