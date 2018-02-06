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06.02.2018 17:05 Минздрав Тульской области намерен наладить нормальную работу скорой помощи Вести-Тула





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Как показал анализ работы службы скорой помощи, зачастую машины использовались не по назначению: выполняли для медучреждений перевозку больных, доставку врача к пациенту, не дифференцировались поступающие вызовы, поэтому к пациенту приезжали бригады не по профилю обращения. На первом этапе исправить ситуацию должен единый пункт приема вызовов на телефон 03.



«Это будут самые образованные специалисты в этом подразделении, которые будут общаться с пациентом, говорить, что нужно сделать. Они будут правильно определять, когда и куда отправить медицинскую бригаду и какую. Сегодня мы уже контролируем передвижение всех автомобилей скорой помощи на экране», - уверен Андрей Третьяков.



Головной болью по-прежнему во всех службах медицины остается кадровый голод. Но новая кадровая политика региона позволила в прошлом году привлечь более 400 врачей, из них 234 - это молодые специалисты. В итоге обеспеченность докторами на каждые 10 тысяч населения выросла с 27 почти до 30 процентов. Наши больницы и поликлиники нуждаются еще как минимум в 350 врачах. Наравне с мерами поддержки медицинским работникам существует программа кадрового резерва, принято более 80 заявок от туляков .



По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, «стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее пяти лет. Мы отобрали более десяти человек из Тульской области. В ближайшее время их будем представлять, чтобы все знали, что у нас появляются новые главные врачи, организаторы здравоохранения, которые приходят из кадрового резерва».



В Тульской области будет создан единый центр управления экстренной помощью, он же - центр медицины катастроф, который объединит все бригады скорой и неотложной помощи, обеспечит незамедлительный выезд на ДТП и взаимодействие со стационаром. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.Как показал анализ работы службы скорой помощи, зачастую машины использовались не по назначению: выполняли для медучреждений перевозку больных, доставку врача к пациенту, не дифференцировались поступающие вызовы, поэтому к пациенту приезжали бригады не по профилю обращения. На первом этапе исправить ситуацию должен единый пункт приема вызовов на телефон 03.«Это будут самые образованные специалисты в этом подразделении, которые будут общаться с пациентом, говорить, что нужно сделать. Они будут правильно определять, когда и куда отправить медицинскую бригаду и какую. Сегодня мы уже контролируем передвижение всех автомобилей скорой помощи на экране», - уверен Андрей Третьяков.Головной болью по-прежнему во всех службах медицины остается кадровый голод. Но новая кадровая политика региона позволила в прошлом году привлечь более 400 врачей, из них 234 - это молодые специалисты. В итоге обеспеченность докторами на каждые 10 тысяч населения выросла с 27 почти до 30 процентов. Наши больницы и поликлиники нуждаются еще как минимум в 350 врачах. Наравне с мерами поддержки медицинским работникам существует программа кадрового резерва, принято более 80 заявок от туляков .По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, «стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее пяти лет. Мы отобрали более десяти человек из Тульской области. В ближайшее время их будем представлять, чтобы все знали, что у нас появляются новые главные врачи, организаторы здравоохранения, которые приходят из кадрового резерва».





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