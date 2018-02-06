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НОВОСТИ | Общество



06.02.2018 17:05 Минздрав Тульской области намерен наладить нормальную работу скорой помощи
Вести-Тула

Минздрав Тульской области намерен наладить нормальную работу скорой помощи

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В Тульской области будет создан единый центр управления экстренной помощью, он же - центр медицины катастроф, который объединит все бригады скорой и неотложной помощи, обеспечит незамедлительный выезд на ДТП и взаимодействие со стационаром. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.

Как показал анализ работы службы скорой помощи, зачастую машины использовались не по назначению: выполняли для медучреждений перевозку больных, доставку врача к пациенту, не дифференцировались поступающие вызовы, поэтому к пациенту приезжали бригады не по профилю обращения. На первом этапе исправить ситуацию должен единый пункт приема вызовов на телефон 03.

«Это будут самые образованные специалисты в этом подразделении, которые будут общаться с пациентом, говорить, что нужно сделать. Они будут правильно определять, когда и куда отправить медицинскую бригаду и какую. Сегодня мы уже контролируем передвижение всех автомобилей скорой помощи на экране», - уверен Андрей Третьяков.

Головной болью по-прежнему во всех службах медицины остается кадровый голод. Но новая кадровая политика региона позволила в прошлом году привлечь более 400 врачей, из них 234 - это молодые специалисты. В итоге обеспеченность докторами на каждые 10 тысяч населения выросла с 27 почти до 30 процентов. Наши больницы и поликлиники нуждаются еще как минимум в 350 врачах. Наравне с мерами поддержки медицинским работникам существует программа кадрового резерва, принято более 80 заявок от туляков .

По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, «стаж работы на руководящих должностях должен быть не менее пяти лет. Мы отобрали более десяти человек из Тульской области. В ближайшее время их будем представлять, чтобы все знали, что у нас появляются новые главные врачи, организаторы здравоохранения, которые приходят из кадрового резерва».
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