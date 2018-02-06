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06.02.2018 16:38 Улицу Школьную в селе Зайцево вновь затопило Вести-Тула





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На дороге - толстый слой льда. Пешеходы передвигаются с риском для жизни, машины буксуют. О ситуации мы рассказывали в январе. После выхода сюжета в эфир в село приехала целая комиссия. Нашли место прорыва. По словам местных жителей, поставили заплатку, но хватило ее ненадолго. Сегодня улицу вновь затопило. А учитывая погоду за окном, пешеходам и автомобилистам села Зайцево можно только посочувствовать. Заявку в «Водоканал» жители уже подали. Ждут результат.



А воз и ныне там. Жители села Зайцево уже несколько лет подряд пытаются достучаться до чиновников - сначала Ленинского района, а теперь и Большой Тулы. Сотня семей оказалась в заложниках у текущего водопровода, а улица Школьная стала зоной повышенной опасности. Особенно зимой.На дороге - толстый слой льда. Пешеходы передвигаются с риском для жизни, машины буксуют. О ситуации мы. После выхода сюжета в эфир в село приехала целая комиссия. Нашли место прорыва. По словам местных жителей, поставили заплатку, но хватило ее ненадолго. Сегодня улицу вновь затопило. А учитывая погоду за окном, пешеходам и автомобилистам села Зайцево можно только посочувствовать. Заявку в «Водоканал» жители уже подали. Ждут результат.

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