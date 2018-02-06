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06.02.2018 16:11 Дозировать противогололёдный реагент в Туле доверили электронике Вести-Тула





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Как сообщил заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «идёт электронная дозировка противогололёдного реагента, что позволяет максимально покрыть дорожное полотно и не допустить обледенения».



Последствия снегопада в Туле полностью устранены, «Спецавтохозяйство» продолжает круглосуточную вахту на дорогах Большой Тулы. Все звонки от жителей города поступают в диспетчерский центр и вносятся в график работы предприятия. На улицы областной столицы круглосуточно выходит более 100 единиц техники и несколько сотен сотрудников «Спецавтохозяйства».Как сообщил заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов, «идёт электронная дозировка противогололёдного реагента, что позволяет максимально покрыть дорожное полотно и не допустить обледенения».





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