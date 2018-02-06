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06.02.2018 15:07 В Заокском районе столкнулись два пассажирских автобуса Вести-Тула





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Подробности сообщил инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев: «По предварительным данным, двигавшийся в сторону Москвы микроавтобус «Фиат Дукато» столкнулся с ехавшим в попутном направлении автобусом «Неоплан». Имеется предварительная информация о шести пострадавших, получивших различные повреждения. Предположительно, все они находились в салоне микроавтобуса. Полицейские ГАИ устанавливают все детали происшествия».



Сообщается, что всего в двух автобусах на момент столкновения находились около 40 пассажиров.



В Заокском районе столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие. ДТП случилось примерно в 11.40 утра на 127 километре трассы М2.Подробности сообщил инспектор по особым поручениям отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев: «По предварительным данным, двигавшийся в сторону Москвы микроавтобус «Фиат Дукато» столкнулся с ехавшим в попутном направлении автобусом «Неоплан». Имеется предварительная информация о шести пострадавших, получивших различные повреждения. Предположительно, все они находились в салоне микроавтобуса. Полицейские ГАИ устанавливают все детали происшествия».Сообщается, что всего в двух автобусах на момент столкновения находились около 40 пассажиров.







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