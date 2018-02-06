Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



06.02.2018 12:50 В Туле полным ходом идет реализация проекта «Бережливая поликлиника»
Татьяна Голубова



| фото |
Никаких очередей во весь коридор, минимум бумажной рутины, новая, улучшенная навигация по медицинским помещениям. А если вы все-таки умудрились запутаться, вам в помощь администратор больницы! Объяснит, поможет, проводит в нужное место. Поначалу пациенты не верят, что такое действительно возможно, но опробовав все удобства, привыкают быстро.

Начинаются перемены с самого порога, с регистратуры. Чтобы получить талон к врачу теперь нужно потратить не более двух минут. Дальше – больше. Введена новая система логистики. Теперь кабинеты и коридоры устроены так, чтобы больные пациенты как можно реже взаимодействовали со здоровыми.

В самих кабинетах больше нет стопок макулатуры, в руках, как полагается, фонендоскоп, а не ручка, а все записи в специальных компьютерных программах. Чтобы разобраться со всеми этими ноу-хау медработникам не требуется проходить сложные стажировки. Тульский государственный университет запустил дистанционный курс обучения принципам программы.

Как рассказала заместитель директора медицинского института Тульского государственного университета Ксения Китанина, «…программа рассчитана на 36 учебных часов. Она включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть частично реализована в очной форме, а частично – в дистанционной, на основе учебно-методического ресурса».

Таким образом, сегодня врачи могут осваивать программу не покидая рабочих мест. В тульском регионе уже есть две бережливые поликлиники. Как ожидается, принцип подобного здравоохранения будет тиражироваться и в другие учреждения области.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .