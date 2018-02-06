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06.02.2018 12:50 В Туле полным ходом идет реализация проекта «Бережливая поликлиника» Татьяна Голубова





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Начинаются перемены с самого порога, с регистратуры. Чтобы получить талон к врачу теперь нужно потратить не более двух минут. Дальше – больше. Введена новая система логистики. Теперь кабинеты и коридоры устроены так, чтобы больные пациенты как можно реже взаимодействовали со здоровыми.



В самих кабинетах больше нет стопок макулатуры, в руках, как полагается, фонендоскоп, а не ручка, а все записи в специальных компьютерных программах. Чтобы разобраться со всеми этими ноу-хау медработникам не требуется проходить сложные стажировки. Тульский государственный университет запустил дистанционный курс обучения принципам программы.



Как рассказала заместитель директора медицинского института Тульского государственного университета Ксения Китанина, «…программа рассчитана на 36 учебных часов. Она включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть частично реализована в очной форме, а частично – в дистанционной, на основе учебно-методического ресурса».



Таким образом, сегодня врачи могут осваивать программу не покидая рабочих мест. В тульском регионе уже есть две бережливые поликлиники. Как ожидается, принцип подобного здравоохранения будет тиражироваться и в другие учреждения области.



Никаких очередей во весь коридор, минимум бумажной рутины, новая, улучшенная навигация по медицинским помещениям. А если вы все-таки умудрились запутаться, вам в помощь администратор больницы! Объяснит, поможет, проводит в нужное место. Поначалу пациенты не верят, что такое действительно возможно, но опробовав все удобства, привыкают быстро.Начинаются перемены с самого порога, с регистратуры. Чтобы получить талон к врачу теперь нужно потратить не более двух минут. Дальше – больше. Введена новая система логистики. Теперь кабинеты и коридоры устроены так, чтобы больные пациенты как можно реже взаимодействовали со здоровыми.В самих кабинетах больше нет стопок макулатуры, в руках, как полагается, фонендоскоп, а не ручка, а все записи в специальных компьютерных программах. Чтобы разобраться со всеми этими ноу-хау медработникам не требуется проходить сложные стажировки. Тульский государственный университет запустил дистанционный курс обучения принципам программы.Как рассказала заместитель директора медицинского института Тульского государственного университета Ксения Китанина, «…программа рассчитана на 36 учебных часов. Она включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть частично реализована в очной форме, а частично – в дистанционной, на основе учебно-методического ресурса».Таким образом, сегодня врачи могут осваивать программу не покидая рабочих мест. В тульском регионе уже есть две бережливые поликлиники. Как ожидается, принцип подобного здравоохранения будет тиражироваться и в другие учреждения области.









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