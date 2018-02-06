НОВОСТИ | Происшествия







06.02.2018 12:37 В Одоевском районе при пожаре пострадал мужчина "Вести-Тула"





| фото |



Хозяин квартиры отравился угарным газом, а также получил ожоги рук, лица и груди. В результате происшествия на кухне панельного дома сгорел пол и кухонная мебель. Причина пожара устанавливается.





Мужчина пострадал на пожаре в Одоевском районе. Возгорание в жилом доме произошло сегодня около шести часов утра в деревне Говорёнки.Хозяин квартиры отравился угарным газом, а также получил ожоги рук, лица и груди. В результате происшествия на кухне панельного дома сгорел пол и кухонная мебель. Причина пожара устанавливается.

Читать @gtrktula



















