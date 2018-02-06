НОВОСТИ | Общество







06.02.2018 12:27 Тульские дворы убирают на «двойку» "Вести-Тула"





| фото |



В свою очередь, администрация Тулы напоминает жителям, что дворы - это зона ответственности управляющих компаний, и именно УК несет ответственность перед туляками за содержание их дворов. В настоящее время правила благоустройства изменились, стали жестче. Так что жителей призывают не быть равнодушными и при бездействии коммунальщиков обращаться в ЕДДС или управление по административно-техническому надзору Тулы.









Неудовлетворительную оценку коммунальщикам поставила администрация областной столицы. Замечания по качеству уборки дворовых территорий получил ряд управляющих компаний. Теперь они должны незамедлительно приступить к устранению недостатков. В частности, наледи на крышах домов, расчистке дворов и межквартальных проездов. Если необходимо - нанять дополнительную технику.В свою очередь, администрация Тулы напоминает жителям, что дворы - это зона ответственности управляющих компаний, и именно УК несет ответственность перед туляками за содержание их дворов. В настоящее время правила благоустройства изменились, стали жестче. Так что жителей призывают не быть равнодушными и при бездействии коммунальщиков обращаться в ЕДДС или управление по административно-техническому надзору Тулы.

Читать @gtrktula

















