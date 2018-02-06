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06.02.2018 12:20 В Тульской области гриппом и ОРВИ заболели более 6900 человек "Вести-Тула"





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В Туле за неделю зарегистрировано 3666 заболевших. Образовательный процесс приостановлен в одном классе одной школы и в двух группах двух детских дошкольных учреждений. По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам, 8(4872) 37-33-25, 37-07-06.





6905 человек в нашем регионе заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю. Эпидемический порог не превышен, но показатель выше уровня заболеваемости предыдущей недели. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.В Туле за неделю зарегистрировано 3666 заболевших. Образовательный процесс приостановлен в одном классе одной школы и в двух группах двух детских дошкольных учреждений. По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам, 8(4872) 37-33-25, 37-07-06.

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