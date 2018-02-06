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06.02.2018 11:57 Поисковики продолжат работы в окрестностях деревни Ново-Яковлевка "Вести-Тула"





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Останки шестидесяти трех были обнаружены в этом году, пятерых удалось идентифицировать по солдатским медальонам. Ведется розыск родственников павших бойцов. По словам поисковиков, есть сведения, что в Ново-Яковлевке может находиться еще одно неучтенное братское захоронение. Так что в ближайшее время раскопки здесь будут продолжены.





Тульские поисковики из отряда «Штурм» возобновили военно-археологическую экспедицию в окрестностях деревни Ново-Яковлевка под Новомосковском. В ноябре 1941 года в бою за этот населенный пункт погибли более 200 военнослужащих 239-ой стрелковой дивизии.Останки шестидесяти трех были обнаружены в этом году, пятерых удалось идентифицировать по солдатским медальонам. Ведется розыск родственников павших бойцов. По словам поисковиков, есть сведения, что в Ново-Яковлевке может находиться еще одно неучтенное братское захоронение. Так что в ближайшее время раскопки здесь будут продолжены.

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