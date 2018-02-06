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06.02.2018 11:48 По делу о мошенничестве с земельными участками вынесен приговор
"Вести-Тула"



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В Туле вынесли приговор по громкому делу о мошенничестве с земельными участками. Пять и пять с половиной лет соответственно получили двое подсудимых. Одна из них работала архивариусом в администрации не существующего ныне Ленинского района, другой профессионально занимался недвижимостью. Промышляла эта парочка с 2010 по 2014 год. Объем их преступлений был таков, что приговор суда занял около 500 страниц.

Как рассказала государственный обвинитель Вера Турчева, «…Цаплина и Кирдеев подделывали постановления глав сельских администраций 1990-х годов, на основании которых оформляли право собственности на земельные участки на подставных лиц. Ими было незаконно оформлено право собственности на 75 земельных участков в результате чего правительству Тульской области причинен ущерб на сумму около 70 млн. рублей».














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