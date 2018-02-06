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06.02.2018 11:29 Молодые ученые рассказали депутатам облдумы о передовых разработках Надежда Долгих





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«Предприятия должны вывесить открытый список грантов, в которых заинтересованы предприятия. Это открытие? – нет. На каждом предприятии был так называемый темник узких мест. И можно было прийти в любое подразделение и посмотреть, а какие проблемы в этом подразделении», - говорит заведующий кафедрой электро и нанотехнологий ТулГУ Виктор Любимов.



Ученые не только выдвигали предложения, но и предлагали свое участие в улучшении городской жизни. Например, сотрудники кафедры «Автомобилей и автомобильного хозяйства» ТулГУ отметили, что в Туле необходима единая транспортная стратегия. Как заявил ассистент кафедры АиАХ Николая Фролова, «…у нас есть опыт транспортного планирования городов. И стратегию мы делали уже не один раз. Мы бы подключились и, используя свои наработки, могли комплексно решить проблему организации дорожного движения».



Некоторые представители научного сообщества были отмечены благодарственными письмами Тульской областной Думы. Развитие фармацевтической и химической промышленности, нанотехнологий, продвижение новейших разработок в различных областях науки – все предложения, выдвинутые научным сообществом, были услышаны. «Мы тут подумаем и посоветуемся с правительством, с губернатором по поводу расширения возможностей общественных советов по популяризации этих вопросов», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Еще большую актуальность встреча приобрела в связи с тем, что губернатором региона 2018-й был объявлен годом образования и новых знаний. Так что надеемся, что результаты сотрудничества научного сообщества и облдумы не заставят себя долго ждать.



Диалог науки и власти налажен с 2007 года. Преподаватели и студенты ТулГУ и ТГПУ имени Льва Толстого поделились последними достижениями в различных областях, а также высказали свои предложения. Например, чтобы гранты, которые выдаются на региональном уровне, предоставлялись бы более целенаправленно.«Предприятия должны вывесить открытый список грантов, в которых заинтересованы предприятия. Это открытие? – нет. На каждом предприятии был так называемый темник узких мест. И можно было прийти в любое подразделение и посмотреть, а какие проблемы в этом подразделении», - говорит заведующий кафедрой электро и нанотехнологий ТулГУ Виктор Любимов.Ученые не только выдвигали предложения, но и предлагали свое участие в улучшении городской жизни. Например, сотрудники кафедры «Автомобилей и автомобильного хозяйства» ТулГУ отметили, что в Туле необходима единая транспортная стратегия. Как заявил ассистент кафедры АиАХ Николая Фролова, «…у нас есть опыт транспортного планирования городов. И стратегию мы делали уже не один раз. Мы бы подключились и, используя свои наработки, могли комплексно решить проблему организации дорожного движения».Некоторые представители научного сообщества были отмечены благодарственными письмами Тульской областной Думы. Развитие фармацевтической и химической промышленности, нанотехнологий, продвижение новейших разработок в различных областях науки – все предложения, выдвинутые научным сообществом, были услышаны. «Мы тут подумаем и посоветуемся с правительством, с губернатором по поводу расширения возможностей общественных советов по популяризации этих вопросов», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.Еще большую актуальность встреча приобрела в связи с тем, что губернатором региона 2018-й был объявлен годом образования и новых знаний. Так что надеемся, что результаты сотрудничества научного сообщества и облдумы не заставят себя долго ждать.











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