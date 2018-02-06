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06.02.2018 11:05 Алексей Дюмин встретился с предпринимателями в новом формате "Вести-Тула"





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Как следствие - заторможенность развития честного бизнеса, ущерб казне, потеря потенциальных инвесторов и негативное впечатление туристов. Одним из предложений было налоговые режимы. Уменьшение патентного налога, пересмотр кадастрового налога на имущество, земельного налога и защита интеллектуальной собственности в выявлении нелегального бизнеса.



«Ситуация понятна, но она находится не в нашей компетенции, региональной. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Мы можем выступить с законодательной инициативой от региона, либо поручить министерству экономического развития, министерству имущественных и земельных отношений региона найти точки соприкосновения. Я готов в ближайшее время подготовить письмо на имя министра экономического развития РФ Максима Орешкина, чтобы он нас поддержал с этой инициативой».



Накануне в Туле состоялась встреча губернатора Алексея Дюмина с представителями деловых кругов региона. Первое, что волнует сегодня предпринимателей и мешает работать - это теневой бизнес. Штрафные санкции не останавливают, а конкурировать с организациями, работающими по серым схемам сложно.Как следствие - заторможенность развития честного бизнеса, ущерб казне, потеря потенциальных инвесторов и негативное впечатление туристов. Одним из предложений было налоговые режимы. Уменьшение патентного налога, пересмотр кадастрового налога на имущество, земельного налога и защита интеллектуальной собственности в выявлении нелегального бизнеса.«Ситуация понятна, но она находится не в нашей компетенции, региональной. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Мы можем выступить с законодательной инициативой от региона, либо поручить министерству экономического развития, министерству имущественных и земельных отношений региона найти точки соприкосновения. Я готов в ближайшее время подготовить письмо на имя министра экономического развития РФ Максима Орешкина, чтобы он нас поддержал с этой инициативой».









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