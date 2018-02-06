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06.02.2018 10:44 В Тульской области справились с последствиями «Балканца» Алексей Еремин





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В шестидесяти двух населённых пунктах произошло отключение электроэнергии, без света остались более восьми тысяч человек. Электроснабжение было нарушено в Алексине, Ясногорске, Заокском, Венёвском и Щёкинском районах. В последнем - с ситуацией удалось справиться раньше остальных. К полуночи последствия ЧП были устранены и в остальных районах области – электроснабжение полностью восстановлено.



На дороги региона вышли сотни машин специализированной техники. «Большой брат», под чьим зорким оком круглосуточно находятся трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон», оборудованные видеокамерами, позволил предотвратить на них образование серьёзных заторов. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…работы по уборке снега и обработке дорог противогололедным материалом проводилась постоянно. Доклады о ситуации на дорогах поступала каждые три часа».



Непогода, бушевавшая в Туле, стала отступать уже во второй половине дня. Но плюсовая температура превратила дороги города-героя в настоящую снежную кашу. Коммунальные службы города-героя были переведены на круглосуточный режим работы. В ночь на 5 февраля в Туле последствия снегопада ликвидировали порядка 140 единиц техники. В ручной уборке города задействовали ещё порядка 50 человек. Глава администрации города Тулы Евгений Авилов потребовал особое внимание уборке второстепенных улиц, усилить уборку пешеходных переходов, остановочных павильонов, парковочных карманов, трамвайных путей.



Всё это время ситуация с непогодой и устранением её последствий оставалась на личном контроле главы региона. «Ситуацию в регионе я отслеживал в режиме он-лайн. – Рассказал Алексей Дюмин. – О том, что происходит, мне постоянно докладывали ответственные руководители». Уборка города продолжается, коммунальщики следят за прогнозами синоптиков.





«Балканец» обрушился на Тульскую губернию в субботнюю ночь. Циклон принёс с собой метель, с ветром до 20м/с, гололёд и снежные заносы. В регионе был объявлен жёлтый уровень опасности. Мокрый снег, налипший на проводах и деревьях, стал причиной крупных аварий в пяти районах области.В шестидесяти двух населённых пунктах произошло отключение электроэнергии, без света остались более восьми тысяч человек. Электроснабжение было нарушено в Алексине, Ясногорске, Заокском, Венёвском и Щёкинском районах. В последнем - с ситуацией удалось справиться раньше остальных. К полуночи последствия ЧП были устранены и в остальных районах области – электроснабжение полностью восстановлено.На дороги региона вышли сотни машин специализированной техники. «Большой брат», под чьим зорким оком круглосуточно находятся трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон», оборудованные видеокамерами, позволил предотвратить на них образование серьёзных заторов. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…работы по уборке снега и обработке дорог противогололедным материалом проводилась постоянно. Доклады о ситуации на дорогах поступала каждые три часа».Непогода, бушевавшая в Туле, стала отступать уже во второй половине дня. Но плюсовая температура превратила дороги города-героя в настоящую снежную кашу. Коммунальные службы города-героя были переведены на круглосуточный режим работы. В ночь на 5 февраля в Туле последствия снегопада ликвидировали порядка 140 единиц техники. В ручной уборке города задействовали ещё порядка 50 человек. Глава администрации города Тулы Евгений Авилов потребовал особое внимание уборке второстепенных улиц, усилить уборку пешеходных переходов, остановочных павильонов, парковочных карманов, трамвайных путей.Всё это время ситуация с непогодой и устранением её последствий оставалась на личном контроле главы региона. «Ситуацию в регионе я отслеживал в режиме он-лайн. – Рассказал Алексей Дюмин. – О том, что происходит, мне постоянно докладывали ответственные руководители». Уборка города продолжается, коммунальщики следят за прогнозами синоптиков.











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