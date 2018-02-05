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НОВОСТИ | Общество



05.02.2018 19:08 Тульские десантники отправились в Рязань на лыжах
Вести-Тула

Тульские десантники отправились в Рязань на лыжах

| фото |
Точкой старта для беспрецедентного в десантных войсках перехода все 10 его команд-участниц выбрали знаковые для их регионов места. Тульские разведчики стартуют от памятника «Защитникам неба отечества», ведь десантников с небом тоже многое роднит.

Школьники, юнармейцы, командиры и сами участники перехода перед стартом возложили к подножию памятника цветы. Организаторы сделали все, чтобы подчеркнуть значение события для целого рода войск. В Рязань подобным образом отправляются бойцы всех подразделений ВДВ России, а за стартом из Москвы в реальном времени наблюдает командование.

Лыжи для этого перехода разведчикам понадобятся особые - военные, они несколько шире обычных беговых, и для этого задания подходят идеально - на них удобнее всего форсировать глубокие снежные преграды, которые на пути десантников встречаться будут повсеместно.

Дорога тридцати бойцов от Тулы до Рязани будет не проста и извилиста. По прямой между городами 200 километров, но маршрут, проложенный через исторические места, увеличен до 500. Одежды под маскхалатами много - ночевать бойцам придется в спальных мешках. Дополнительная подготовка понадобилась даже наиболее выносливым разведчикам. «В течение двух-трех недель каждый день по два часа была лыжная подготовка и около двух часов – физическая подготовка, а потом кроссовая подготовка», - рассказал командир взвода разведывательной роты 106 Тульской воздушно-десантной дивизии Сергей Чурзин.

Чтобы на лыжах преодолеть полтысячи километров, тульским разведчикам необходимо будет провести в пути более двух недель.













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