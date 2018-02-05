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05.02.2018 18:49 На сборе в Турции тульский «Арсенал» уступил «Лудогорцу» Вести-Тула





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Во втором тайме на 72-й минуте состоялся дебют за «Арсенал» Ивана Новосельцева и Артёма Дзюбы, которых тульский клуб арендовал у «Зенита». Уже завтра подопечные Миодрага Божовича в очередном контрольном матче сразятся с «Динамо» из Тбилиси.





Футболисты «Арсенала» потерпели поражение в первом контрольном матче на втором сборе в Турции. Со счётом 0:1 наша команда уступила болгарскому клубу «Лудогорец». Единственный гол в этой встрече был забит на 28-й минуте.Во втором тайме на 72-й минуте состоялся дебют за «Арсенал» Ивана Новосельцева и Артёма Дзюбы, которых тульский клуб арендовал у «Зенита». Уже завтра подопечные Миодрага Божовича в очередном контрольном матче сразятся с «Динамо» из Тбилиси.

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