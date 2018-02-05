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05.02.2018 18:36 Алексей Дюмин поздравил «Первый Тульский» с первым юбилеем Вести-Тула





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«Я хочу вам пожелать успехов, не останавливаться на достигнутом. Развивайтесь, будьте молодыми, дерзкими. Пусть у вас всё получается», - пожелал Алексей Дюмин.



Наши коллеги с регионального телеканала «Первый Тульский» отметили сегодня пятый день рождения. Поздравил молодой телеканал с первой круглой датой и губернатор области Алексей Дюмин. Он посетил студии и рабочие кабинеты, где создаются новости, пообщался с коллективом и пожелал профессионального роста.«Я хочу вам пожелать успехов, не останавливаться на достигнутом. Развивайтесь, будьте молодыми, дерзкими. Пусть у вас всё получается», - пожелал Алексей Дюмин.







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