НОВОСТИ | Общество







05.02.2018 18:32 Об уборке снега министру дорожного хозяйства региона докладывали каждые три часа Вести-Тула





| фото |



Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «работа по уборке снега и обработке дорог противогололёдными материалами проводилась постоянно, доклады поступали каждые три часа».



В Туле и регионе устраняют последствия снегопада обрушившегося на губернию в эти выходные. Циклон принёс с собой метель, гололёд и снежные заносы. В области был объявлен жёлтый уровень опасности. На дороги региона вышли сотни машин специализированной техники, коммунальные службы были переведены на круглосуточный режим работы.Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «работа по уборке снега и обработке дорог противогололёдными материалами проводилась постоянно, доклады поступали каждые три часа».







Читать @gtrktula

















