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05.02.2018 16:22 В Щёкинском районе электроснабжение восстановили за шесть часов Вести-Тула





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В Щёкинском районе электроснабжение было восстановлено в одном из первых. Шесть часов понадобилось специалистам, чтобы справиться с последствиями стихии. Подробности по телефону сообщил Алексей Рыжков, заместитель главы администрации Щёкинского района. По его словам, «муниципальное образование «Яснополянское» уже было подключено в 15.30, «Крапивенское» в 19 часов 15 минут».



В 62-х населённых пунктах пяти районов Тульской области произошло отключение света. Накануне частично было нарушено электроснабжение в Алексине, Заокском районе, Ясногорске, в Венёвском и Щёкинском районах. К полуночи в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах последствия ЧП были устранены и электроснабжение полностью восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области.В Щёкинском районе электроснабжение было восстановлено в одном из первых. Шесть часов понадобилось специалистам, чтобы справиться с последствиями стихии. Подробности по телефону сообщил Алексей Рыжков, заместитель главы администрации Щёкинского района. По его словам, «муниципальное образование «Яснополянское» уже было подключено в 15.30, «Крапивенское» в 19 часов 15 минут».







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