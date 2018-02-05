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05.02.2018 15:55 ДТП, произошедшие в Тульской области на выходных, обошлись без серьёзных последствий Вести-Тула





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На 176-м километре автодороги М2 «Крым» водитель внедорожника «УАЗ Патриот» совершил столкновение с грузовиком «МАЗ». В результате ДТП медпомощь потребовалась женщине-пассажиру «УАЗа».



На 14-м километре автодороги «Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты» «Тойота Хайлендер» под управлением нетрезвого мужчины улетела в кювет и перевернулась. Водитель после оказания медпомощи был отпущен домой.



На 31-м километре автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» водитель «КамАЗа» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Жук». Пострадала автоледи - водитель иномарки.



По сообщению сотрудников Госавтоинспекции, на 5-м километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» автомобиль «ВАЗ 21703»улетел в кювет и врезался в дерево. Мужчине-пассажиру была оказана медицинская помощь.На 176-м километре автодороги М2 «Крым» водитель внедорожника «УАЗ Патриот» совершил столкновение с грузовиком «МАЗ». В результате ДТП медпомощь потребовалась женщине-пассажиру «УАЗа».На 14-м километре автодороги «Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты» «Тойота Хайлендер» под управлением нетрезвого мужчины улетела в кювет и перевернулась. Водитель после оказания медпомощи был отпущен домой.На 31-м километре автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» водитель «КамАЗа» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Жук». Пострадала автоледи - водитель иномарки.

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