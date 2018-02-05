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05.02.2018 13:28 Туляки узнают о нравах модников прошлых веков "Вести-Тула"





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Мужской костюм 19-го - начала 20-го веков имел множество хитростей, служивших для того, чтобы поддерживать респектабельный образ. С помощью деталей господа могли подчеркивать или изменять свой социальный статус.



Экспонаты привезены из фондов музея-заповедника «Куликово поле». Выставка продлится до конца августа этого года, вход свободный.



Новая выставка открылась в музее «Тульские древности». О нравах старой Тулы здесь поведают модники прошлых веков.Мужской костюм 19-го - начала 20-го веков имел множество хитростей, служивших для того, чтобы поддерживать респектабельный образ. С помощью деталей господа могли подчеркивать или изменять свой социальный статус.Экспонаты привезены из фондов музея-заповедника «Куликово поле». Выставка продлится до конца августа этого года, вход свободный.











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