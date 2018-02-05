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05.02.2018 13:18 Жители региона присоединились к акции «Россия в моем сердце» "Вести-Тула"





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Своё музыкальное слово сказала популярная певица Юлиана Караулова, чьи песни разогрели публику в морозный день. Особенно горячо встретили туляки известных спортсменов, артистов, для которых оружейная давно стала близким по духу городом.



В этом признался олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, который на большом баннере оставил свои слова поддержки российским спортсменам с пожеланием удачи. «Очень важно, чтобы мы были мысленно с нашими ребятами. – Говорит Антон Сихарулидзе. – Им нужна наша поддержка. Не нужно смотреть на результат. Готовиться было сложно, лидеры остались дома. Поэтому нужно болеть за ребят и не расстраиваться, если что-то пойдет не так».



Тула присоединилась к Всероссийской акции в поддержку наших олимпийцев «Россия в моем сердце». Но не только духовной, но и спортивной оказалась поддержка туляков. По-молодёжному здесь затеяли флешмоб-зарядку. Затем провели мастер-класс по фитнесу.Своё музыкальное слово сказала популярная певица Юлиана Караулова, чьи песни разогрели публику в морозный день. Особенно горячо встретили туляки известных спортсменов, артистов, для которых оружейная давно стала близким по духу городом.В этом признался олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, который на большом баннере оставил свои слова поддержки российским спортсменам с пожеланием удачи. «Очень важно, чтобы мы были мысленно с нашими ребятами. – Говорит Антон Сихарулидзе. – Им нужна наша поддержка. Не нужно смотреть на результат. Готовиться было сложно, лидеры остались дома. Поэтому нужно болеть за ребят и не расстраиваться, если что-то пойдет не так».









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