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|05.02.2018 13:18 Жители региона присоединились к акции «Россия в моем сердце»
|"Вести-Тула"
Тула присоединилась к Всероссийской акции в поддержку наших олимпийцев «Россия в моем сердце». Но не только духовной, но и спортивной оказалась поддержка туляков. По-молодёжному здесь затеяли флешмоб-зарядку. Затем провели мастер-класс по фитнесу.
Своё музыкальное слово сказала популярная певица Юлиана Караулова, чьи песни разогрели публику в морозный день. Особенно горячо встретили туляки известных спортсменов, артистов, для которых оружейная давно стала близким по духу городом.
В этом признался олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, который на большом баннере оставил свои слова поддержки российским спортсменам с пожеланием удачи. «Очень важно, чтобы мы были мысленно с нашими ребятами. – Говорит Антон Сихарулидзе. – Им нужна наша поддержка. Не нужно смотреть на результат. Готовиться было сложно, лидеры остались дома. Поэтому нужно болеть за ребят и не расстраиваться, если что-то пойдет не так».
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