НОВОСТИ | Общество







05.02.2018 13:06 Тульские спасатели работали в режиме повышенной готовности "Вести-Тула"





| фото |



По его словам, «…службы отработали оперативно. Все аварийные ситуации связаны с отключением электроэнергии. В связи с обильными осадками увеличились обращения жителей по системе «Снег». С 29 января по 5 февраля в программу было занесено 469 обращений граждан. В том числе в субботу и воскресенье – 78».



В связи с неблагоприятными погодными условиями службы жизнеобеспечения Тулы в эти выходные работали в режиме повышенной готовности. Об этом сегодня на оперативном совещании в администрации областного центра сообщил начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы Николай Безруков.По его словам, «…службы отработали оперативно. Все аварийные ситуации связаны с отключением электроэнергии. В связи с обильными осадками увеличились обращения жителей по системе «Снег». С 29 января по 5 февраля в программу было занесено 469 обращений граждан. В том числе в субботу и воскресенье – 78».









Читать @gtrktula

















