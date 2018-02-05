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05.02.2018 12:55 Несколько муниципалитетов региона накануне остались без света "Вести-Тула"





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К полуночи в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах последствия ЧП были устранены и электроснаюжение полностью восстановлено.







В 62 населенных пунктах Тульской области произошло отключение света. Накануне частично было нарушено электроснабжение в Алексине, Заокском районе, Ясногорске, в Веневском и Щекинском районах. В последнем - с ситуацией удалось справиться около восьми вечера.К полуночи в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах последствия ЧП были устранены и электроснаюжение полностью восстановлено.

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