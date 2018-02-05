НОВОСТИ | Общество







05.02.2018 12:48 Вчерашняя метель и непогода добавила работы спасателям "Вести-Тула"





| фото |



Сегодня, в связи с морозами, в боевой готовности находятся сразу восемь таких пунктов. Также спасатели рекомендуют и пешеходам, и водителям быть предельно внимательными на улицах и дорогах.



Как рассказал начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Бердников, «…все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми для оказания помощи пострадавшим средствами».



Более двадцати раз сотрудники МЧС выезжали на вызовы в связи с поваленными деревьями и застрявшими транспортными средствами. На федеральных и региональных автодорогах работали четыре мобильных пункта обогрева и надо отметить, что они не пустовали и пришлись очень кстати.Сегодня, в связи с морозами, в боевой готовности находятся сразу восемь таких пунктов. Также спасатели рекомендуют и пешеходам, и водителям быть предельно внимательными на улицах и дорогах.Как рассказал начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Бердников, «…все пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней пневмокаркасным модулем, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми для оказания помощи пострадавшим средствами».











Читать @gtrktula

















