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05.02.2018 11:43 В Тульской области избирательным участкам обеспечат бесперебойное электроснабжение "Вести-Тула"





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По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, работа по обеспечению резервными источниками электроснабжения ведётся на всех участках. Предусмотрены мобильные, передвижные источники питания, энергоресурсы от предприятий.



Глава региона поручил рабочей группе, в которую вошли ответственные за мероприятия по видеонаблюдению и электроснабжению, в феврале провести на региональном уровне тренировку по отработке нештатных ситуаций.







Избирательные участки в Тульской области обеспечат бесперебойным электроснабжением. Вопросы подготовки и проведения выборов Президента обсудили в стенах здания регионального правительства на заседание оргкомитета по оказанию содействия избирательным комиссиям.По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, работа по обеспечению резервными источниками электроснабжения ведётся на всех участках. Предусмотрены мобильные, передвижные источники питания, энергоресурсы от предприятий.Глава региона поручил рабочей группе, в которую вошли ответственные за мероприятия по видеонаблюдению и электроснабжению, в феврале провести на региональном уровне тренировку по отработке нештатных ситуаций.

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