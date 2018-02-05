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05.02.2018 10:59 Школа в Венёве отметила 100-летний юбилей София Гафарова





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А началось все ровно сто лет назад с этого здания, где было духовное училище. Затем уже отсюда, из первой средней школы имени Максима Горького в 1940-х сотни учителей и учеников уходили на фронт и работали в тылу. И пусть сегодня дети учатся в современном центре образования, здесь чтят свою историю.



Увидеть старинную школу и поздравить педагогов с воспитанниками приехал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. Он отметил, что «…например, есть школа в Прудищах – ей 125 лет. Она была создана при местном церковном приходе. Эта эстафета национальная передается».



Сегодня в венёвской школе здесь учатся 600 ребят. В дошкольной группе - больше 50 малышей, которые со всей своей непосредственностью встречали гостей. Что удалось сохранить за столетие - это преемственность поколений. Как и многие выпускники, сама директор школы вернулась сюда уже педагогом. Гордостью же стала династия Курловичей-Ковалевых, чей общий стаж сложился в 8 веков.



«У нас 38 процентов педагогического состава – это молодежь. Но, наряду с ними работают великовозрастные педагоги. Одному из них, например, 74 года», - рассказывает директор Веневского центра образования №1, депутат Тульской областной Думы Надежда Малазония.



Золотой фонд учителей региона, ценные педагоги школы, чей стаж давно перешел полувековой рубеж, от Тульской областной Думы были отмечены Почетными грамотами и благодарностями. Ведь, благодаря им, и сохраняются дух и традиции национальной школы из века в век.





Розги и горох для воспитания, азбука Толстого и чернильница с пером. Лишь эти экспонаты их школьного музея сегодня напоимнают об истории самой старой венёвской школы.А началось все ровно сто лет назад с этого здания, где было духовное училище. Затем уже отсюда, из первой средней школы имени Максима Горького в 1940-х сотни учителей и учеников уходили на фронт и работали в тылу. И пусть сегодня дети учатся в современном центре образования, здесь чтят свою историю.Увидеть старинную школу и поздравить педагогов с воспитанниками приехал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. Он отметил, что «…например, есть школа в Прудищах – ей 125 лет. Она была создана при местном церковном приходе. Эта эстафета национальная передается».Сегодня в венёвской школе здесь учатся 600 ребят. В дошкольной группе - больше 50 малышей, которые со всей своей непосредственностью встречали гостей. Что удалось сохранить за столетие - это преемственность поколений. Как и многие выпускники, сама директор школы вернулась сюда уже педагогом. Гордостью же стала династия Курловичей-Ковалевых, чей общий стаж сложился в 8 веков.«У нас 38 процентов педагогического состава – это молодежь. Но, наряду с ними работают великовозрастные педагоги. Одному из них, например, 74 года», - рассказывает директор Веневского центра образования №1, депутат Тульской областной Думы Надежда Малазония.Золотой фонд учителей региона, ценные педагоги школы, чей стаж давно перешел полувековой рубеж, от Тульской областной Думы были отмечены Почетными грамотами и благодарностями. Ведь, благодаря им, и сохраняются дух и традиции национальной школы из века в век.











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