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02.02.2018 23:18 Алексей Дюмин два с половиной часа отвечал на вопросы журналистов Виталий Моторин





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Ее глава региона начал с кратких итогов: назвал подвигом самый большой за последние 30 лет урожай Тульских аграриев, который они собрали в году минувшем; озвучил последние цифры инвестиций в регион - 78 миллиардов рублей за три квартала 2017 года. Но первые вопросы губернатору от тульских журналистов были личными.



- Что для вас было главным успехом как губернатора, а что остается несбыточной мечтой? - поинтересовался директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.

- Главная удача в том, что я с вами, нахожусь в таком серьезном, важном, значимом для страны регионе, - сказал Дюмин. – Что касается разочарования, то иногда хочется пойти таким путем, которым идти нельзя в рамках законодательства Российской Федерации. Некоторые люди берут определенные обязательства, выигрывают конкурсы и не делают то, что должны. Это враги не только области и государства, но и мои личные враги, потому что они мешают развитию.



Криптовалюты, разговоры о которых в прессе не утихают, Алексей Дюмин считает сомнительными. Об экономике вообще и в преломлении региона в частности на пресс-конференции говорилось много. Особая экономическая зона “Узловая”, где не так давно запущено первое уникальное для России производство, понятно, в центре внимания.



“Мы с представителями Правительства Тульской области полтора часа доказывали, что у нас есть все пути развития особой экономической зоны, на совещании, где 11 или 12 регионов были лишены статуса особой экономической зоны,- сообщил Алексей Дюмин. - Результат налицо: за полтора года восемь резидентов, в 2018 году – уже 12 резидентов. Впереди – экономический форум, где будем привлекать новых инвесторов”.



Но уже понятно, что ничуть не меньше в прессе будут писать о новом масштабнейшем тульском проекте - Композитной долине, которая появится на территории региона. “Это определенный прорыв”, - заметил губернатор.



Настоящую сенсацию, или как сказали бы в зале “информационную бомбу”, подготовил на этой неделе тульский “Арсенал”, подписавший контракт с форвардом “Зенита” Артемом Дзюбой. Отвечая на вопрос о будущем клуба, Дюмин сообщил, что “руководство клуба сделало работу над ошибками, пришел новый тренер. Было усиление по физической подготовке, поменяна тактика. Мы усилились игроками, которые приходят на правах аренды, мы их не покупаем. Когда идет борьба за крупных игроков, не всегда клуб с минимальным бюджетом может такое позволить. Мы на восьмом месте, чего раньше не добивались. Рассчитываем остаться в десятке. Хочу сказать спасибо всем любителям футбола – мы находимся на третьем месте в России по посещаемости домашних матчей”.



Разумеется, среди тем - оборонка, которая сегодня помимо военной продукции должна активно развивать и выпуск гражданской, иначе говоря - встать на рельсы диверсификации своих производств. По словам Дюмина, “мы понимаем, что даже если Гособоронзаказ будет сокращаться, модернизация техники будет продолжаться. По этой категории наши предприятия будут загружены. Это первое. Второе – долгосрочные контракты, мы перешли на контракты от пяти до десяти лет. Это уверенность в завтрашнем дне и сохранение рабочих мест”.



Впрочем, не только высокие материи инвестиций, экономики и финансов. Алексей Дюмин огромное внимание уделяет и работе с обращениями граждан, которые жалуются зачастую на самые насущные и даже бытовые проблемы: “Не все получается именно в системности, приходится в ручном управлении делать некотрые вещи, но я даю понять, что даже открытые люки и перекошенные заборы не уходят от глаз главы региона”.



В своих вопросах журналисты вернулись и на два года назад - к времени строительства Суворовского училища - как удалось пролоббировать это решение.



И спросили о том, кем же за два эти года для Алексея Дюмина стали туляки. “Народ здесь особый, прямой, открытый. Нормальные мужики и нормальные женщины”, - сказал губернатор.



Общение с прессой длилось более двух с половиной часов. Алексей Дюмин ответил на три десятка различных вопросов.



На пресс-конференцию главы региона аккредитовались более ста журналистов федеральных, региональных изданий и корреспонденты из районов Тульской области. Интерес к этому событию подстегивает еще и тот факт, что для Алексея Дюмина это первая настолько масштабная конференция такого формата за два года работы в должности губернатора Тульской области.Ее глава региона начал с кратких итогов: назвал подвигом самый большой за последние 30 лет урожай Тульских аграриев, который они собрали в году минувшем; озвучил последние цифры инвестиций в регион - 78 миллиардов рублей за три квартала 2017 года. Но первые вопросы губернатору от тульских журналистов были личными.- Что для вас было главным успехом как губернатора, а что остается несбыточной мечтой? - поинтересовался директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.- Главная удача в том, что я с вами, нахожусь в таком серьезном, важном, значимом для страны регионе, - сказал Дюмин. – Что касается разочарования, то иногда хочется пойти таким путем, которым идти нельзя в рамках законодательства Российской Федерации. Некоторые люди берут определенные обязательства, выигрывают конкурсы и не делают то, что должны. Это враги не только области и государства, но и мои личные враги, потому что они мешают развитию.Криптовалюты, разговоры о которых в прессе не утихают, Алексей Дюмин считает сомнительными. Об экономике вообще и в преломлении региона в частности на пресс-конференции говорилось много. Особая экономическая зона “Узловая”, где не так давно запущено первое уникальное для России производство, понятно, в центре внимания.“Мы с представителями Правительства Тульской области полтора часа доказывали, что у нас есть все пути развития особой экономической зоны, на совещании, где 11 или 12 регионов были лишены статуса особой экономической зоны,- сообщил Алексей Дюмин. - Результат налицо: за полтора года восемь резидентов, в 2018 году – уже 12 резидентов. Впереди – экономический форум, где будем привлекать новых инвесторов”.Но уже понятно, что ничуть не меньше в прессе будут писать о новом масштабнейшем тульском проекте - Композитной долине, которая появится на территории региона. “Это определенный прорыв”, - заметил губернатор.Настоящую сенсацию, или как сказали бы в зале “информационную бомбу”, подготовил на этой неделе тульский “Арсенал”, подписавший контракт с форвардом “Зенита” Артемом Дзюбой. Отвечая на вопрос о будущем клуба, Дюмин сообщил, что “руководство клуба сделало работу над ошибками, пришел новый тренер. Было усиление по физической подготовке, поменяна тактика. Мы усилились игроками, которые приходят на правах аренды, мы их не покупаем. Когда идет борьба за крупных игроков, не всегда клуб с минимальным бюджетом может такое позволить. Мы на восьмом месте, чего раньше не добивались. Рассчитываем остаться в десятке. Хочу сказать спасибо всем любителям футбола – мы находимся на третьем месте в России по посещаемости домашних матчей”.Разумеется, среди тем - оборонка, которая сегодня помимо военной продукции должна активно развивать и выпуск гражданской, иначе говоря - встать на рельсы диверсификации своих производств. По словам Дюмина, “мы понимаем, что даже если Гособоронзаказ будет сокращаться, модернизация техники будет продолжаться. По этой категории наши предприятия будут загружены. Это первое. Второе – долгосрочные контракты, мы перешли на контракты от пяти до десяти лет. Это уверенность в завтрашнем дне и сохранение рабочих мест”.Впрочем, не только высокие материи инвестиций, экономики и финансов. Алексей Дюмин огромное внимание уделяет и работе с обращениями граждан, которые жалуются зачастую на самые насущные и даже бытовые проблемы: “Не все получается именно в системности, приходится в ручном управлении делать некотрые вещи, но я даю понять, что даже открытые люки и перекошенные заборы не уходят от глаз главы региона”.В своих вопросах журналисты вернулись и на два года назад - к времени строительства Суворовского училища - как удалось пролоббировать это решение.И спросили о том, кем же за два эти года для Алексея Дюмина стали туляки. “Народ здесь особый, прямой, открытый. Нормальные мужики и нормальные женщины”, - сказал губернатор.Общение с прессой длилось более двух с половиной часов. Алексей Дюмин ответил на три десятка различных вопросов.





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