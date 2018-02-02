НОВОСТИ | Общество







02.02.2018 16:44 В Туле взялись за возрождение лыжной базы в Щегловской засеке Кира Черьевская





| фото |



Но это будет в распоряжении туляков уже в следующем сезоне. В этом впервые за много лет для горожан специально проложили лыжню, даже обрезали мешающиеся ветки. На маршрутах для классики 1, 3 и 5 км, которые в распоряжении всех желающих, в ближайшее время будут приниматься нормы ГТО. Снегоход уже подготавливает трассу для конькового хода. Местные жители диву даются. Все эти годы забвения Щегловской засеки, им приходилось самим расчищать буреломы, чтобы проложить лыжню.



Планы по возрождению Щегловской засеки и лыжной базы, которую руководство Сплава на безвозмездной основе передало городу, грандиозные. Летом здесь собираются оборудовать десяти, а то и 15 километровую дорожку для велосипедистов, которая зимой будет лыжнёй. Собираются даже сделать освещение. Уже закуплено 100 пар лыж и всего необходимого инвентаря для сдачи ГТО, а в последствии и для проката. Но в первую очередь необходимо привести в порядок лесной массив.



Работ по расчистке лесного массива предстоит немало. Администрация Пролетарского района приглашает всех активных туляков принять участие в субботнике, который пройдет 3 февраля и начнётся в 10 часов. В этот раз планируют подготовить стартовую площадку.

В Щегловской засеке в Туле восстанавливают лыжную базу. Как рассказал глава территориального управления по Пролетарскому району города Тулы Сергей Шестаков, «…будет построено небольшое модульной строение взамен старого здания базы. В нем будут и раздевалки, и место для хранения инвентаря и многое другое».Но это будет в распоряжении туляков уже в следующем сезоне. В этом впервые за много лет для горожан специально проложили лыжню, даже обрезали мешающиеся ветки. На маршрутах для классики 1, 3 и 5 км, которые в распоряжении всех желающих, в ближайшее время будут приниматься нормы ГТО. Снегоход уже подготавливает трассу для конькового хода. Местные жители диву даются. Все эти годы забвения Щегловской засеки, им приходилось самим расчищать буреломы, чтобы проложить лыжню.Планы по возрождению Щегловской засеки и лыжной базы, которую руководство Сплава на безвозмездной основе передало городу, грандиозные. Летом здесь собираются оборудовать десяти, а то и 15 километровую дорожку для велосипедистов, которая зимой будет лыжнёй. Собираются даже сделать освещение. Уже закуплено 100 пар лыж и всего необходимого инвентаря для сдачи ГТО, а в последствии и для проката. Но в первую очередь необходимо привести в порядок лесной массив.Работ по расчистке лесного массива предстоит немало. Администрация Пролетарского района приглашает всех активных туляков принять участие в субботнике, который пройдет 3 февраля и начнётся в 10 часов. В этот раз планируют подготовить стартовую площадку.









Читать @gtrktula

















