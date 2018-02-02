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02.02.2018 16:26 В частном секторе Тулы устанавливают новые мусорные контейнеры "Вести-Тула"





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Администрация при этом напоминает о том, что у всех жителей частного сектора должен быть заключён договор на вывоз мусора. До 1 мая поставлена задача выявить неплательщиков. Им грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.



Как рассказал заместитель начальника главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Тулы Александр Коновалов, «…проверка показывает, что у значительной части собственников индивидуальных жилых домов отсутствуют договоры на вывоз мусора. Это приводит к тому, что в городе периодически появляются стихийные свалки, мусорные контейнеры переполняются».



Эстетика должна быть и на мусорных площадках. В Туле в Советском территориальном округе заменили все контейнеры, которые предназначены для частного сектора. Таковых 22. Последние из них сегодня установлены на улице Тульского рабочего полка.Администрация при этом напоминает о том, что у всех жителей частного сектора должен быть заключён договор на вывоз мусора. До 1 мая поставлена задача выявить неплательщиков. Им грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.Как рассказал заместитель начальника главного управления по Советскому территориальному округу администрации города Тулы Александр Коновалов, «…проверка показывает, что у значительной части собственников индивидуальных жилых домов отсутствуют договоры на вывоз мусора. Это приводит к тому, что в городе периодически появляются стихийные свалки, мусорные контейнеры переполняются».









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