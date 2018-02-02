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02.02.2018 16:14 В Тульской области пройдет марш-бросок на лыжах "Вести-Тула"





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В мероприятии приняли участие школьники, суворовцы, десантники, кадеты. Наставления и слова поддержки им высказали командующий 106-ой дивизией Павел Кирси, глава города Тулы Юрий Цкипури и представители военных общественных организаций. Тридцати служащим тульской дивизии предстоит совершить марш-бросок длиной в 500 км на лыжах.



По словам командира разведывательного взвода Сергея Чурзина, «…весь состав готов к переходу. Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены. На протяжении всего маршрута мы будем проходить города Тульской и Рязанской областей, в которых будут проведены патриотические акции».

Сегодня в Туле на площади Победы раздавались ружейные залпы и звучал гимн России. Здесь прошёл митинг, посвященный стартующему завтра лыжному переходу в честь 100-летия образования Рязанского высшего военного десантного командного училища имени генерала армии Маргелова.В мероприятии приняли участие школьники, суворовцы, десантники, кадеты. Наставления и слова поддержки им высказали командующий 106-ой дивизией Павел Кирси, глава города Тулы Юрий Цкипури и представители военных общественных организаций. Тридцати служащим тульской дивизии предстоит совершить марш-бросок длиной в 500 км на лыжах.По словам командира разведывательного взвода Сергея Чурзина, «…весь состав готов к переходу. Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены. На протяжении всего маршрута мы будем проходить города Тульской и Рязанской областей, в которых будут проведены патриотические акции».









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