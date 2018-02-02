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НОВОСТИ | Общество



02.02.2018 15:59 Дюмин рассказал об итогах двух лет работы в должности губернатора
"Вести-Тула"



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Сегодня один из тех дней, когда главная тема не только наших эфиров, но и газетных заголовков и статей информационных агентств уже известна - это подведение итогов двух лет работы на посту губернатора Алексея Дюмина.

Глава региона провел специальную пресс-конференцию. Он рассказал, что считает большой удачей то, что он возглавляет такой важный и значимый для всей страны регион, как Тульская область. Здесь сконцентрирован огромный потенциал. И, в первую очередь, люди, которые здесь живут и работают. «Для меня очень важно не подвести туляков, оправдать их ожидания», - подчеркнул Алексей Дюмин.

На вопрос о главных разочарованиях за два года губернатор ответил, что «…иногда хочется пойти таким путем, по которому идти нельзя в рамках законодательства. Я имею в виду тех людей, которые берут на себя обязательства, выигрывают конкурсы и не делают того, что должны делать. С этими людьми хотелось бы разобраться по-другому, но нет возможности. В рамках закона приходится идти на определенные вещи, которые, к сожалению, вредят нашему региону».

Говоря о наиболее важных направлениях развития региона, губернатор отметил проекты Агентства стратегических инициатив, в которых Тульская область активно участвует. «У нас есть такие предприятия, как, например, КБП и «Сплав», которые активно разрабатывают 3D-технологии, создают новые станки и оборудование. Мир меняется. Модернизируется экономика. Будущее за молодыми специалистами. Мы должны инвестировать в развитие инновационных технологий», - сказал Алексей Дюмин.














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