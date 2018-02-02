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02.02.2018 14:18 В тульских школах детей проверили на симптомы гриппа и ОРВИ Надежда Долгих





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Как рассказала специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «за прошлую неделю в области было зарегистрировано около 6000 случаев заболевания ОРВИ, это ниже порога на 13,7%., и выше заболеваемости предыдущей недели на 27%. В разрезе отдельных возрастных групп эпидпорог также не был превышен».



Больше бывать на свежем отдыхе, но не переохлаждаться. Избегать массового скопления людей, а при контакте с больными, надевать медицинскую маску. Эти рекомендации в период повышения заболеваемости действительно стоит соблюдать. Усиленный контроль сейчас ведется в школах.



По словам директора Центра образования №19 Сергея Данилина, «если повышенная заболеваемость, то есть приказ, какие меры мы должны принимать. Например, каждый класс учится в отдельно взятом кабинете».



Также в школах проводятся дополнительные меры дезинфекции и регулярная обработка помещений кварцевой лампой. Более жестко контролируются температурный режим в классах и распорядок проветривания помещений. Также в числе мер - разъяснительные уроки для детей и родителей о том, как уберечься от вирусов.



В период подъема заболеваемости проверили каждого школьника на симптомы гриппа и ОРВИ. «Доктора из поликлиники смотрели горло, меряли температуру, слушали детей. За три дня было осмотрено почти 900 детей», - рассказала фельдшер Центра образования №19 Вера Абрамян.



Заболеваемость в этой школе невысокая, уроки не посещает всего 5% от общего количества детей. Если предупредительные меры все же не помогли, и болезнь помешала вашим повседневным делам, не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачу. Для жителей Тульской области работает горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.



Рекомендации сделать прививку от гриппа последовало порядка 600 тысяч человек, или 42% всех жителей Тульского региона. Цифра обнадеживает, да и эксперты Роспотребнадзора подтверждают: ситуация в регионе стабильна.Как рассказала специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «за прошлую неделю в области было зарегистрировано около 6000 случаев заболевания ОРВИ, это ниже порога на 13,7%., и выше заболеваемости предыдущей недели на 27%. В разрезе отдельных возрастных групп эпидпорог также не был превышен».Больше бывать на свежем отдыхе, но не переохлаждаться. Избегать массового скопления людей, а при контакте с больными, надевать медицинскую маску. Эти рекомендации в период повышения заболеваемости действительно стоит соблюдать. Усиленный контроль сейчас ведется в школах.По словам директора Центра образования №19 Сергея Данилина, «если повышенная заболеваемость, то есть приказ, какие меры мы должны принимать. Например, каждый класс учится в отдельно взятом кабинете».Также в школах проводятся дополнительные меры дезинфекции и регулярная обработка помещений кварцевой лампой. Более жестко контролируются температурный режим в классах и распорядок проветривания помещений. Также в числе мер - разъяснительные уроки для детей и родителей о том, как уберечься от вирусов.В период подъема заболеваемости проверили каждого школьника на симптомы гриппа и ОРВИ. «Доктора из поликлиники смотрели горло, меряли температуру, слушали детей. За три дня было осмотрено почти 900 детей», - рассказала фельдшер Центра образования №19 Вера Абрамян.Заболеваемость в этой школе невысокая, уроки не посещает всего 5% от общего количества детей. Если предупредительные меры все же не помогли, и болезнь помешала вашим повседневным делам, не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачу. Для жителей Тульской области работает горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.







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