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02.02.2018 13:02 В Туле пройдут массовые соревнования конькобежцев «Лёд надежды нашей» Вести-Тула





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Местом проведения стартов станет Детский конькобежный центр в Зареченском округе. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Призёры получат медали и дипломы Министерства спорта России.



Как рассказал президент Федерации конькобежного спорта Тульской области Валерий Прусов, «эти соревнования имеют корни в Советском Союзе. Точно такие же соревнования проходили в 70-х годах по всей стране. Довольно много наших чемпионов свои первые шаги на льду делали именно на этих соревнованиях».



Завтра практически вся страна встанет на коньки. Во всех регионах, где есть искусственные или естественные катки, пройдут традиционные массовые соревнования «Лёд надежды нашей». Не станет исключением и Тула.Местом проведения стартов станет Детский конькобежный центр в Зареченском округе. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Призёры получат медали и дипломы Министерства спорта России.Как рассказал президент Федерации конькобежного спорта Тульской области Валерий Прусов, «эти соревнования имеют корни в Советском Союзе. Точно такие же соревнования проходили в 70-х годах по всей стране. Довольно много наших чемпионов свои первые шаги на льду делали именно на этих соревнованиях».







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