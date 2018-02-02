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02.02.2018 12:53 В Волгограде улицу назвали в честь Героев Тулы Вести-Тула





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В сегодняшнем Волгограде есть улица Героев Тулы. Известно, что во время Великой Отечественной войны на этом месте были посёлки Рынок и Латошинка, в которых располагалась паромная переправа, которую охраняли зенитчики Тульского формирования. Их доблестные действия и были увековечены в названии улицы Героев Тулы.



2 февраля 1943 года Советские войска разбили немцев в Сталинградской битве. Этот подвиг вошёл в историю, и по сей день эта дата является Днём воинской славы. Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Эта битва считается самой напряжённой и ожесточённой.В сегодняшнем Волгограде есть улица Героев Тулы. Известно, что во время Великой Отечественной войны на этом месте были посёлки Рынок и Латошинка, в которых располагалась паромная переправа, которую охраняли зенитчики Тульского формирования. Их доблестные действия и были увековечены в названии улицы Героев Тулы.

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