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НОВОСТИ | Общество



02.02.2018 11:15 Жителей Тульской области зовут гулять на благоустроенных площадках
София Гафарова

Жителей Тульской области зовут гулять на благоустроенных площадках

| фото |
С большим азартом и рвением новую спортплощадку города осваивают юные хоккеисты. Малознакомый флорбол (хоккей с мячом) сейчас набирает популярность в Новомосковске, и ребята с удовольствием тренируются не только в зале, но и на улице. И как вовремя в 26 квартале города построили просторную площадку для игр, и мальчишкам есть, где разгуляться.

Вместе с мальчишками в этот день сюда сбежалась ребята из ближайших школ и дворов, чтобы посостязаться в спортивном празднике зимнего фестиваля «Выходи гулять». Кто соревновался в командной эстафете, кто пробовал силы в сдаче ГТО.

Проводятся подобные мероприятия здесь далеко не впервые и наглядно показывают, как можно и свой двор сделать таким. Помимо площадки здесь появился детский городок, лавочки, урны, освещение. Благоустроили целый квартал в Новомосковске в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего в прошлом году в регионе благоустроены больше 200 дворов, 30 общественных территорий, два парка. В 2018 году финансирование будет сохранено и составит более полумиллиарда рублей. Жители поверили, что проект работает. Только от Новомосковска уже поступило в три раза больше заявок.

Как рассказал председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем, «в ближайшее время необходимо в муниципалитетах, которые принимают участие в программе, провести рейтинговой голосование, чтобы жители выбрали, какие территории благоустраиваем в первую очередь, какие – во вторую, и в каком виде будет это благоустройство».

Проект рассчитан еще на ближайшие четыре года, поэтому чтобы попасть в программу, нужно заранее задуматься - что и как вы хотели бы изменить в своем дворе или городе, чтобы после благоустройства всё чаще слышалось на ваших улицах: «Выходи гулять!».
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