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02.02.2018 10:55 Туляк-производитель микрофонов получил премию «Бизнес-Успех» Полина Ермолаева





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«У меня нет слуха и голоса, петь я не умею, даже танцую плохо, но у меня есть партнёр, который музыкант, и у него с этим всё хорошо», - рассказывает Павел.



Павел признается, что ему, экономисту по образованию, не сразу во всё удавалось вникнуть. Но то, как легко и увлеченно сегодня он говорит о каждой крошечной детали и процессах их производства, не оставляет сомнений – это не случайный выбор в его жизни, и врожденный перфекционизм сделал свое дело!



«На производство одного микрофона может уходить до 60 часов, полностью вручную. Коробочка из дуба, бархат», - показывает Павел Баздырев.



Сегодня компания – это 14 исключительных профи, каждый в своём деле. Из небольшого помещения в начале пути производство разрослось до целого здания с заполненными светом «секретными» лабораториями.



Несмотря на то, что стильный дизайн микрофонов – вдохновение Дэвида, американского партнера, почти всё в нем уводит нас к русским корням. По словам Павла, «здесь есть силуэты православных куполов, а кремовый цвет – цвет ракеты «Союз».



Почивать на лаврах Павел не намерен. Он уже с азартом рассказывает о задумках на будущее – усилиться в сегменте профессиональной звукозаписи и расширяться в домашней студии. А вот чего точно нет в планах компании – производить ширпотреб.



Союз американского музыканта и российского предпринимателя в создании студийных микрофонов оказался настолько успешным, что сегодня о качестве этого продукта говорят, вернее, поют звезды мирового масштаба!«У меня нет слуха и голоса, петь я не умею, даже танцую плохо, но у меня есть партнёр, который музыкант, и у него с этим всё хорошо», - рассказывает Павел.Павел признается, что ему, экономисту по образованию, не сразу во всё удавалось вникнуть. Но то, как легко и увлеченно сегодня он говорит о каждой крошечной детали и процессах их производства, не оставляет сомнений – это не случайный выбор в его жизни, и врожденный перфекционизм сделал свое дело!«На производство одного микрофона может уходить до 60 часов, полностью вручную. Коробочка из дуба, бархат», - показывает Павел Баздырев.Сегодня компания – это 14 исключительных профи, каждый в своём деле. Из небольшого помещения в начале пути производство разрослось до целого здания с заполненными светом «секретными» лабораториями.Несмотря на то, что стильный дизайн микрофонов – вдохновение Дэвида, американского партнера, почти всё в нем уводит нас к русским корням. По словам Павла, «здесь есть силуэты православных куполов, а кремовый цвет – цвет ракеты «Союз».Почивать на лаврах Павел не намерен. Он уже с азартом рассказывает о задумках на будущее – усилиться в сегменте профессиональной звукозаписи и расширяться в домашней студии. А вот чего точно нет в планах компании – производить ширпотреб.





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