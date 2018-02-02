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02.02.2018 10:23 В Туле территории вынуждены состязаться за право быть благоустроенными Вести-Тула





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Теперь в рейтинговом голосовании примут участие 10 зон (площадок), среди которых Пушкинский, Кировский скверы и сквер ТНИТИ, молодежный бульвар, территория перед ГКЗ, а также четыре общественных пространства города. До 15 февраля будут подготовлены дизайн-проекты по благоустройству, а к 20 февраля они появятся на сайте правительства.



Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «очень активно туляки приняли участие в этом процессе, было подано 353 заявки, наибольшее количество предложений поступило по десяти из них. В дальнейшем будет разработан по каждому из объектов дизайн-проект, который мы представим жителям. У них появится возможность выбрать приоритетные, которые будут реализовываться на территории города Тулы».



Что касается области в целом, то здесь также завершается прием заявок на участие в программе. Программа реализуется во всех 26 муниципальных образованиях региона. Работы ведутся по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. По первому подать заявки могут жители, а по второму – инициативные группы.



По словам заместителя министра-директора департамента строительства и ЖКХ тульской области Олега Дючкова, «характерной особенностью 2018 года является то, что по постановлению правительства выбор общественных пространств для благоустройства в крупнейших городах с численностью более 20 тысяч человек будет производиться на основе рейтингового голосования».



Следует отметить, что Программа формирования комфортной городской среды инициирована президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе ее курирует губернатор Алексей Дюмин.



В областном центре завершился прием заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. В Туле были подведены первые результаты. С 29 декабря по 27 января туляки предлагали свое видение общественных территорий города.Теперь в рейтинговом голосовании примут участие 10 зон (площадок), среди которых Пушкинский, Кировский скверы и сквер ТНИТИ, молодежный бульвар, территория перед ГКЗ, а также четыре общественных пространства города. До 15 февраля будут подготовлены дизайн-проекты по благоустройству, а к 20 февраля они появятся на сайте правительства.Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «очень активно туляки приняли участие в этом процессе, было подано 353 заявки, наибольшее количество предложений поступило по десяти из них. В дальнейшем будет разработан по каждому из объектов дизайн-проект, который мы представим жителям. У них появится возможность выбрать приоритетные, которые будут реализовываться на территории города Тулы».Что касается области в целом, то здесь также завершается прием заявок на участие в программе. Программа реализуется во всех 26 муниципальных образованиях региона. Работы ведутся по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. По первому подать заявки могут жители, а по второму – инициативные группы.По словам заместителя министра-директора департамента строительства и ЖКХ тульской области Олега Дючкова, «характерной особенностью 2018 года является то, что по постановлению правительства выбор общественных пространств для благоустройства в крупнейших городах с численностью более 20 тысяч человек будет производиться на основе рейтингового голосования».Следует отметить, что Программа формирования комфортной городской среды инициирована президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе ее курирует губернатор Алексей Дюмин.





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