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НОВОСТИ | Общество



02.02.2018 09:44 Туляки ночью дежурили у школ, чтобы записать детей в 1 класс
Алексей Ерёмин

Ажиотаж создают сами взрослые в погоне за лучшей для своего чада гимназией или лицеем

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Первый раз в первый класс! Приём заявлений стартовал по всей России. В ряде регионов родители всю ночь дежурили у школ, чтобы успеть занять очередь. Последовать их примеру поспешили и тульские родители будущих первоклашек.

Ажиотаж создают сами взрослые в погоне за лучшей для своего чада гимназией или лицеем. На деле же у родителей есть несколько месяцев, чтобы спокойно определить ребёнка в выбранное заведение – с первым днём февраля началась запись в школы по месту жительства.

Как сообщила заместитель министра - директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «сейчас нет необходимости устраивать этот ажиотаж, физическую очередь. Ребёнок, приписанный к этому образовательному учреждению, автоматически попадает в эту школу. Этап для тех, кто хочет выбрать иное образовательное учреждение, не раньше 1 июля».

Документы от родителей, живущих в микрорайоне школы, принимают до 30 июня. От других жителей заявления пока не регистрируют. Сегодня есть три способа записи ребёнка в учебное заведение: принести пакет документов в школу, подать документы через МФЦ или на портале Госуслуг.

«Сайт зависает», - сказали родители в очереди. Однако справедливости ради стоит отметить, что воспользоваться этим способом записи сегодня смогли практически все желающие. В «Центре образования № 8» таким образом узнали о четырёх будущих первоклашках, которые сядут за парты в этих стенах уже в сентябре.

«Волна была утром, и к вечеру опять ожидаем родителей», - рассказала директор МБОУ «Центр образования № 8» Татьяна Матвиевская.

Данную процедуру на своём собственном примере прошли и мы –она заняла всего несколько минут без очередей и каких-либо проволочек. Всего же первый звонок в этом году прозвонит для почти 12 тысяч малышей во всём регионе.
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